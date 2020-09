Pourquoi désherber avec RESUM ?

Avec Resum® le désherbage des céréales n’attend pas !

2 matières actives pour une efficacité sur graminées et dicotylédones.

2 positionnements, pré ou post-levée, pour une souplesse à l’emploi.

4 cultures : blé tendre d’hiver, blé dur d’hiver, orge d’hiver et triticale.

1) Le désherbage précoce n’est gagnant que face à des populations résistantes

FAUX !

L’intervention précoce à l’automne permettrait en moyenne de gagner 6 qx/ha et de

bien mieux préserver le potentiel qu’avec une application uniquement en sortie d’hiver. En

effet, le développement des adventices jusqu’à la sortie de l’hiver pénalise le rendement de

la culture de céréale à paille. De plus, le désherbage apporte des modes

d’action différents qui permettent d’alterner avec les modes d’action utilisés en sortie d’hiver.

RESUM ® apporte 2 modes d’action différents en désherbage précoce.

2) “Le bonheur est dans la « prélevée»“

VRAI !

Si les conditions sont bonnes pour semer, elles le sont aussi pour traiter. Dans les

parcelles sales, utiliser un produit applicable dès la post-semis prélevée permet au moins

d’assurer un passage, notamment si les conditions climatiques se dégradent ensuite.

RESUM ® maximise et sécurise l’efficacité en pré-levée du désherbage des céréales.

RESUM ® 2.5L /ha

Solution dicots et vulpin en prélevée

Solution dicots et vulpin en prélevée RESUM 1.5L/ha +

Prosulfocarbe 3L

Solution Ray grass et dicots

Solution souple pré ou post levée

3) Pour maximiser l’efficacité, il faut respecter des conditions d’application optimales.

VRAI !

Pour une efficacité optimale, RESUM ® s’applique au stade prélevée ou postelevée precoce de la culture, lorsque les adventices sont jeunes. Une certaine humidité est nécessaire pour que les molécules de matière active migrent vers les racines des plantes indésirables. Il est aussi conseillé de surveiller les prévisions météo à 5 jours et d’éviter de traiter si une précipitation importante (plus de 20mm) est annoncée. La préparation du sol avant semis joue aussi sur l’efficacité et la sélectivité du désherbage. Un sol fin et régulier permettra à l’herbicide de mieux atteindre les racines des adventices que sur un sol motteux ou couvert de résidus. Il est également conseillé de bien enterrer les graines en procédant à un semis de céréales, à plus de 2 cm de profondeur.

4) RESUM est efficace même en conditions sèches

VRAI !

RESUM ® est un herbicide racinaire de contact. RESUM ® a donc une efficacité renforcée quand le sol est humide. Pour autant, RESUM ® a une persistance d’action d’environ 40 Jours. Associé à du prosulfocarbe; cela permet aussi de régulariser l’efficacité.

Appliquée en conditions sèches, RESUM ® s’active aux retours des pluies et apporte une efficacité conséquente. Septembre et octobre 2018 étaient particulièrement secs et les applications réalisées pendant cette période ont montré des efficacités intéressantes, même si les pluies ne sont revenues que 20 à 30 jours après les applications.

Resum® – SC – 40 g/L de Diflufénicanil et 400 g/L de pendiméthaline – AMM N°2130140

Respectez les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi mentionnés sur l’étiquette du produit et/ou consultez www.adama.com et/ou www.phytodata.com. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. ®Marque déposée Adama France s.a.s.- RCS N° 349428532. Agrément n° IF01696 : Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Juillet 2020. Annule et remplace toute version précédente.

RESUM®

Attention

H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH208 : Contient de la pendiméthaline. Peut produire une réaction allergique.

EUH401 : Respecter les instructions d’utilisation afin d’éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.