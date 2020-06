Prévenir le risque d’étouffement dans les élevages de porc et de volaille

Un changement de ligne téléphonique peut provoquer un risque de non-transmission de vos alarmes. L’arrêt progressif du réseau historique d’Orange (Réseau Technique Commuté) et le basculement vers la technologie IP (Internet Protocol) a des conséquences sur la transmission de vos alarmes d’élevage.

Si vous venez ou devez changer d’abonnement téléphonique et basculer sur cette nouvelle technologie IP (présence d’une box indispensable sur votre élevage), il faut savoir qu’un dysfonctionnement de cette box (panne de courant, désynchronisation, destruction par l’orage…) empêchera tout fonctionnement de votre ancien transmetteur d’alarme filaire.

Des solutions existent

Dans l’attente éventuelle d’une box sécurisée disponible sur le marché, il est donc indispensable d’opter pour un système de transmission le plus fiable possible, par exemple un transmetteur de type GSM qui devra lui aussi être au maximum sécurisé.

Vous pouvez protéger votre élevage en sécurisant la transmission de vos alarmes grâce aux cartes Sim M2M multi-opérateurs.

Une carte SIM MtoM adaptée aux alarmes est à privilégier et même idéalement une carte SIM MtoM multi-opérateurs qui permet de se connecter aux différents opérateurs pour avoir le meilleur réseau disponible.

A noter : pour compléter le dispositif, des tests périodiques peuvent être programmés sur la majorité des transmetteurs téléphoniques.

Les cartes SIM M2M sont dédiées spécifiquement aux objets connectés industriels et clients professionnels.

Au niveau technologique, la carte SIM multi-opérateurs permet d’avoir accès aux différents réseaux télécom locaux pour chaque type d’usage (Data, Voix, SMS) et toute technologie confondue (2G/3G/4G/LTE-M).

Ces cartes permettent de connecter des objets électroniques (alarmes, voitures, compteurs électriques…) et les faire communiquer avec des serveurs informatiques ou directement entre eux. Grâce à cela, sont mis en place des services associés et/ou actions (ex : envoi d’alertes). Ces cartes sont dédiées aux communications émises depuis une machine vers une machine, d’où l’appellation Machine-To-Machine (M2M).

L’aspect multi-opérateurs permet de donner accès aux différents réseaux télécom des opérateurs français (Orange, Bouygues Télécom, SFR, Free) apportant une couverture maximale et permet de basculer sur un nouvel opérateur en cas de coupure.

En cas d’alarme technique dans votre élevage (arrêt de la ventilation, ….), ces cartes Sim M2M multi-opérateurs sécuriseront la transmission de l’alarme afin de vous prévenir avant qu’il ne soit trop tard.

Pour aider ses sociétaires dans leur démarche d’obtention d’une carte sim MtoM multi opérateurs et que ces derniers bénéficient d’une offre préférentielle, Groupama a réalisé un partenariat avec la société Matooma

Grâce à ce partenariat, bénéficiez d’une offre préférentielle (voir tableau).

Pour tout renseignement ou conseil, contactez le service Prévention de Groupama

Par tél : 02 96 58 60 76

Par mail : preventionassistante@groupama-loire-bretagne.fr