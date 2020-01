Pour une bonne installation de mon maïs : la stimulation au cœur de la semence

Dans les essais 2019, VERTIGO®, confirme ses performances sur la phase d’installation des maïs

Pour les semis de maïs 2020, les agriculteurs Bretons vont enfin pouvoir bénéficier d’une innovation technique dans le domaine de la stimulation des semences, VERTIGO®. Il s’agit là d’une spécialité homologuée MFSC (Matière Fertilisante et Support de Culture, AMM n° 1190498) spécialement formulée pour le traitement des semences de maïs et tournesols. Avec VERTIGO® la stimulation agit directement sur la semence afin d’obtenir dès les premiers stades, une plus forte énergie germinative, un système racinaire plus développé et par voie de conséquence, une meilleure installation.

Maïs 2019, des levées perturbées par les températures basses et les ravageurs

La campagne 2019 a été marquée par de nombreux événements climatiques qui ont perturbé la culture du maïs tout au long de son cycle. Nous noterons particulièrement les conditions fraîches au cours du mois de mai qui ont pénalisé la vigueur au démarrage des jeunes maïs. Ce stress marquant à l’implantation a pu accentuer dans certaines situations le risque vis-à-vis des ravageurs que sont notamment les taupins, geomyza et autres corvidés qui ont profité de la faiblesse des maïs. Pour certaines parcelles, le potentiel de rendement s’est ainsi retrouvé limité dès le début de cycle.

Pour 2020, activer tous les leviers pour réussir l’implantation.

Tous les agriculteurs s’accordent à dire que la vigueur au démarrage puis au sevrage est primordiale pour conserver un potentiel de rendement maximal. Pour compléter les leviers existants au service de la bonne installation de la culture du maïs (génétique, qualité du semis, travail du sol), UPL a développé et testé ces dernières années en partenariat avec les semenciers et la distribution agricole le produit VERTIGO®. Ce produit est composé de 30g/L d’Exlicesyn®, un nouvel actif biostimulant qui présente un triple mode d’action. Le principe actif agit ainsi sur la germination, la croissance du chevelu racinaire et sur la biomasse foliaire. Ces actions combinées répondent toutes aux mêmes objectifs ; améliorer et accélérer l’implantation de la culture au profit du rendement. Pour mieux caractériser la réponse de VERTIGO® sur maïs, de nombreuses évaluations ont été réalisées en Bretagne avec les distributeurs, semenciers et prescripteurs dans différents contextes agronomiques (températures fraîches, semis précoces, semis superficiels ou profonds, stress hydrique…).

Augmentation du volume racinaire et de la vigueur post sevrage

Dans beaucoup de situations et plus particulièrement en condition de semis sur sol froid, VERTIGO® a démontré dans les essais sa capacité à optimiser le peuplement à l’hectare et à activer davantage la croissance du système racinaire. L’augmentation du chevelu racinaire permettra par la suite au maïs d’explorer une surface de sol plus importante et d’absorber plus d’éléments fertilisants. Ces effets se traduiront indéniablement par une biomasse foliaire plus importante, maximisant ainsi le rendement fourragé. Durant les phases de stress hydrique, la meilleure structure racinaire permettra à la culture de tolérer davantage les épisodes climatiques très stressants, notamment en période de floraison.

Comparaison de la surface et de la structure racinaire avec et sans VERTIGO® quelques jours après le semis en conditions semi-contrôlées (serre climatique).

L’analyse des résultats 2019 sur 12 essais micro parcelles implantés dans les exploitations bretonnes, a confirmé que ce traitement de semences VERTIGO® permettait vraiment de déclencher une stimulation dès la germination du maïs afin d’améliorer l’installation des cultures. Au moment du sevrage, VERTIGO® permet d’améliorer la vigueur de + 0,5 pt et d’augmenter le pourcentage de couverture foliaire de + 4%. Bien que cela reste à affiner, VERTIGO® augmente légèrement le peuplement à l’hectare, de l’ordre de + 2000 pieds/Ha.

Des résultats économiques au rendez-vous

Sur le rendement fourrage, les données 2019 mettent en avant un gain de 0,6 T de matières sèches / Ha par rapport au même lot de la variété non traitée. Une analyse approfondie sur les valeurs alimentaires des fourrages démontre une augmentation de + 0,02 UFL (0,91 contre 0,88 UFL en non traité). Les essais conduits en grain avec VERTIGO® indiquent quant à eux un gain moyen de + 3 quintaux / Ha.

Des perspectives encourageantes pour sécuriser la production en 2020

Dans le contexte 2019, le traitement de semence VERTIGO® démontre ainsi sa capacité à sécuriser la phase d’implantation du maïs et à déplafonner le potentiel rendement. L’innovation VERTIGO® permettra en 2020 aux agriculteurs d’adapter encore mieux leurs variétés aux différents contextes que peuvent compter une exploitation. Les exploitants qui ont connu des difficultés pour réussir la bonne installation de leurs maïs en 2019 pourront donc se donner plus de chance de réussite en 2020 et peuvent se renseigner dès maintenant auprès de leurs techniciens afin d’avoir toutes les informations techniques et commerciales sur VERTIGO®.

Une homologation aussi pour le bio : L’innovation VERTIGO® est également utilisable pour les productions en agriculture biologique. Sur les essais 2019 conduits en bio, VERTIGO® augmente le peuplement de + 5000 pieds/Ha et assure un gain de + 0,5 T de matières sèches / Ha.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Romain Richard au 06 86 45 10 57.

