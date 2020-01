Lycée LA TOUCHE : de la 4è au bac+3

Situé au cœur de la Bretagne, le lycée La Touche accueille cette année près de 840 élèves dans un cadre naturel exceptionnel.

Le lycée La Touche dispense un enseignement de la 4ème au bac + 3 autour de 4 filières principales : agricole, générale, service et vente. L’établissement a fait le choix d’effectif de classes d’entrées volontairement limité afin de favoriser l’accompagnement des jeunes dans leur orientation et leur réussite.

Les classes de 4ème et 3ème professionnalisées en enseignement agricole s’adressent à l’ensemble des élèves de 5ème, 4ème ou 3ème issus de classes générales ou SEGPA. Il leurs est ainsi proposé de l’enseignement général couplé à des travaux pratiques et des ateliers.

Le CAP Métiers de l’Agriculture propose aux élèves un enseignement général accompagné d’une préparation à l’insertion professionnelle. Les diplômés peuvent ainsi envisager une poursuite d’étude tout comme une entrée dans la vie active.

La Seconde Générale et Technologique orientée sur l’environnement est encadrée par une équipe investie dans l’accompagnement des élèves pour une orientation réfléchie. Des sorties sur le terrain s’intègrent également au programme scolaire. Cet enseignement offre l’opportunité aux élèves d’envisager l’ensemble des baccalauréats généraux mais aussi technologiques ou professionnels.

Les 3 baccalauréats professionnels allient enseignement général, professionnels et semaines de stage :

Le baccalauréat Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole offre l’opportunité aux élèves préciser leur projet professionnel et de s’ouvrir à la diversité des pratiques grâce aux modules d’adaptation professionnelle lait, porc, cheval ou aviculture. Dispensé en formation scolaire, il sera également enseigné en apprentissage dès la rentrée 2020 afin de proposer cette formation au plus grand nombre.

Le baccalauréat Services Aux Personnes et Aux Territoires propose un enseignement vivant et concret pour accompagner tous les publics dans le sanitaire et social.

Enfin le baccalauréat Conseil Vente forme les élèves de la seconde à la terminale pour une poursuite d’étude mais également une insertion professionnelle rapide dans le domaine du commerce.

Le baccalauréat STAV proposent 3 spécialités : productions agricoles, aménagement & environnement, services en milieu rural. Cette formation s’articule autour cours généraux, travaux pratiques ainsi que stages.

Le bac général à vocation scientifique propose les spécialités biologie-écologie, mathématiques et physique chimie. L’option A.E.T. (Agronomie – Economie – Territoires) permet de compléter cet enseignement ouvrant à la poursuite d’études longues.

Les BTS Agronomie Productions Végétales et le BTS Productions Animales , forment des techniciens qualifiés pour une agriculture raisonnée et innovante, en utilisant les supports de l’exploitation du lycée.

Enfin, le Bachelor conseil & développement dispensé sur le campus Mennaisien et en partenariat avec le lycée La Mennais, complète les formations techniques par un parcours professionnalisant adapté aux besoins des entreprises.

En complément des formations, de nombreuses options sont proposées à nos jeunes : apiculture, athlétisme, Cambridge, équitation, foot féminin, golf, mobilité, section européenne, théâtre et VTT. 2 sections sportives (athlétisme et vtt) viennent les compléter.

L’établissement dispose de nombreux atouts : une exploitation agricole (outil de formation avec plus de 30 000 heures par an dispensées aux élèves), des internats avec chambres individuelles ou collectives, un centre équestre et poney club, un pôle vtt ou encore des outils et équipements grandeur nature tel que l’exploitation agricole, les salles de TP et salles informatiques.



L’exploitation agricole du Lycée La Touche s‘appuie quant à elle sur des moyens de production importants, à savoir une SAU (Surface Agricole Utile) de 250 ha (prairies, maïs, blé, orge, légumes de plein champ, semences fourragères), de 35 ha de landes (Forêt de Brocéliande), de 150 vaches laitières Prim’Holstein, de 20 vaches allaitantes (Aubrac et Armoricaine), de 170 truies (naisseur-engraisseur), de 2 500 m2 de bâtiment de volaille de chair (dindes et volailles fermières) et aussi d’une unité de production d’énergie renouvelable : la méthanisation.

Le Lycée La Touche c’est aussi une ouverture à l’international, un réseau très actif d’anciens élèves, une association sportive.

Enfin, afin de répondre efficacement aux besoins de nos jeunes et de nos partenaires, le lycée s’attèle à proposer des outils pédagogiques en adéquation avec la demande. De ce fait, plusieurs nouveautés sont proposées pour 2020 : un pôle BTS autour de la filière, la création d’un pôle agronomie ou encore l’ouverture du baccalauréat CGEA en apprentissage dès septembre.